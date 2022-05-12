MSB: "Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
MSB: "Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa