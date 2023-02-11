MSB: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi... 3. Sayfa Haberleri MSB: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi sürdürdü, sürdürüyor. MSB: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi sürdürdü, sürdürüyor." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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