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MSB: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi...

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi...

MSB: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi sürdürdü, sürdürüyor.

MSB: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler, deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımızı gün boyunca hastanelere tahliye etmeyi sürdürdü, sürdürüyor." - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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