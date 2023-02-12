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MSB: "Kahramanmaraş'ın köylerine insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Kahramanmaraş'ın köylerine insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ın köylerine ulaşarak insanı yardım dağıtmayı sürdürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ın köylerine ulaşarak insanı yardım dağıtmayı sürdürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız, Kahramanmaraş'ın köylerine ulaşarak insani yardım malzemelerini dağıtmayı sürdürüyor. Türkiye Tek Yürek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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