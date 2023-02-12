MSB: "Kahramanmaraş'ın köylerine insanı yardım dağıtmayı sürdürüyoruz"
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ın köylerine ulaşarak insanı yardım dağıtmayı sürdürdüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ın köylerine ulaşarak insanı yardım dağıtmayı sürdürdüğünü duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız, Kahramanmaraş'ın köylerine ulaşarak insani yardım malzemelerini dağıtmayı sürdürüyor. Türkiye Tek Yürek" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa