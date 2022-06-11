MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. - Haberler

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi. " - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa