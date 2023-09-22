Saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA