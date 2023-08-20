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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - 3. Sayfa

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