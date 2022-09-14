MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. 3. Sayfa Haberleri MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Irak PKK TSK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. - Haberler

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