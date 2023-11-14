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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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