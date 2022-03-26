MSB, İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu - Haberler

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MSB, İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB, İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), sabah saatlerinde sivil bir ticari gemi tarafından mayın benzeri bir cismin tespit edilmesi üzerine SAS Timlerince süratle intikal edilerek söz konusu cismin etkisiz hale getirilme çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), sabah saatlerinde sivil bir ticari gemi tarafından mayın benzeri bir cismin tespit edilmesi üzerine SAS Timlerince süratle intikal edilerek söz konusu cismin etkisiz hale getirilme çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Boğazı, Milli, Mayın, Gemi, 3. Sayfa, Haberler

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