MSB, İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı
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MSB, İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı Milli Savunma Bakanlığı İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı.
MSB, İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı
HATAY - Milli Savunma Bakanlığı İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İskenderun'da görevli Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımıza erzak ve yaşam malzemesi dağıttı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - 3. Sayfa