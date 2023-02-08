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MSB, İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı

3. Sayfa Haberleri

MSB, İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı Milli Savunma Bakanlığı İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı.

MSB, İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı

HATAY - Milli Savunma Bakanlığı İskenderun'da erzak ve yaşam malzemesi dağıttı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İskenderun'da görevli Mehmetçiklerimiz, depremzede vatandaşlarımıza erzak ve yaşam malzemesi dağıttı" ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Enes Aksakal - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı İskenderun 3. Sayfa Haberler

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