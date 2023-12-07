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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hâle getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen...

7 Aralık 2023 12:00 Son Güncelleme: 12:02 Abone Ol

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır.