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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hâle getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen...

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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır.

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Suriye Irak Güvenlik Terör 3. Sayfa Haberler

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