MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hâle getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen...
MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır.
MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır." - ANKARA