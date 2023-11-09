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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiş, yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist...

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3. Sayfa Haberleri

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiş, yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaşmıştır.

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiş, yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaşmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Suriye Irak 3. Sayfa Haberler

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