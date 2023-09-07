MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist...

MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 185'e ulaşmıştır.