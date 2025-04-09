MSB, Irak'ta Teröristlerin Mağarasını Tespit Etti

MSB, teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini duyurdu. MSB'nin paylaşımında, mağarada yapılan arama sırasında ele geçirilen yaşam malzemesinin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.