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Son dakika haberleri... Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Irak 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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