MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarının da imha edildiği ifade edildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa