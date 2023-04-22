MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam edecek" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa