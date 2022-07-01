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Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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