Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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