Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa