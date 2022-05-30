Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa