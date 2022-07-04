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Son dakika gündem: MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gündem: MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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