MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 15 hedef imha edildi."
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 15 hedef imha edildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 15 hedef imha edildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa