Haberler

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 15 hedef imha edildi."

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 15 hedef imha edildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 15 hedef imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Hakurk Irak 3. Sayfa Haberler

title