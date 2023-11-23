Hava Kuvvetlerine ait 11 uçakla Gazze'ye 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzeme sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait 11 uçakla Gazze'ye 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzemenin sevk edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ile Türkiye'nin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda varılan mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini ifade eden Tuğamiral Aktürk, "Mutabakata tam riayet edilmesini ve bu insani aranın Gazze'deki çatışmaların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını da bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

Gazze'ye insani yardımlar devam ediyor

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarının Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini vurgulayan Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:

"15 ve 20 Kasım tarihlerinde A400M uçaklarımızla ilaç, tıbbi yardım malzemesi ve sağlık ekibi bölgeye ulaştırılmış, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 144 Gazzeli kardeşimiz ülkemize getirilmiştir. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 11 uçakla 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzeme bölgeye sevk edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir. Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı, 35 yıl önce işgal edilmiş topraklarını kurtaran can Azerbaycan'ın da 'Milli Diriliş Günü'nü bir kez daha kutluyoruz."

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi"

Tuğamiral Zeki Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz bir şekilde mücadele edildiğini vurgulayarak, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çatışmada şehidimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik, 10 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 59'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 927 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015'ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 bin 270 olmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerini kullandı.

"Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 467'ye yükselmiştir"

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini ifade eden Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. 1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25'i son bir haftada olmak üzere bin 377 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri geliştirilmekte ve etkin önlemler alınmaktadır. Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 390 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 4'ü teröristtir. 2 bin 949 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 467'ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 402'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 576 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 191 bin 766 olmuştur."

Milli Savunma Bakanlığı mobil uygulaması

Tuğamiral Zeki Aktürk, kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara mobil cihazlardan hızlı erişim sağlayabileceği Milli Savunma Bakanlığı mobil uygulamasının App Store ve Google Play üzerinden kullanıma sunulduğunu sözlerine ekledi. - ANKARA