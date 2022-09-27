Son Dakika | MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Irak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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