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Son dakika haberi... Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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