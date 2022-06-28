Son dakika! MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa