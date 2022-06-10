Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa