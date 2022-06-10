Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Genel Politika Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.