MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit operasyon bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit operasyon bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa