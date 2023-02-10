MSB: "İlk günden bu yana deprem bölgesinde mücadeleye devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 25 binden fazla Mehmetçik ile vatandaşlarımıza...
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MSB: "İlk günden bu yana deprem bölgesinde mücadeleye devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 25 binden fazla Mehmetçik ile vatandaşlarımıza yardımların ulaştırılmasına, arama-kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.
MSB: "İlk günden bu yana deprem bölgesinde mücadeleye devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 25 binden fazla Mehmetçik ile vatandaşlarımıza yardımların ulaştırılmasına, arama-kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa