Üye Girişi
Haberi Paylaş
MSB: 'İki adet C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı'

MSB: "İki adet C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı"

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Sudan'da bulunan iki adet C-130 tipi uçağın emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Sudan'da bulunan iki adet C-130 tipi uçağın emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki adet C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Sudan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title