MSB: 'İki adet C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı'

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), Sudan'da bulunan iki adet C-130 tipi uçağın emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki adet C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA