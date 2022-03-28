MSB: "İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan SAS Timleri süratle intikal ettirilmiştir" - Haberler

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MSB: "İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan SAS Timleri süratle intikal ettirilmiştir"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timlerinin (SAS) süratle intikal ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timlerinin (SAS) süratle intikal ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkiine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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