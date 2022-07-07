MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi... MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek. " - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fırat YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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