MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek. " - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa