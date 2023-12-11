Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.