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Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Türkiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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