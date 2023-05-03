MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA