Hudut Kartallarımız, Suriye'ye geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Hudut Kartallarımızın ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı bildirildi. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı"
-Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa