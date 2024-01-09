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Hudut Kartallarımız, Suriye'ye geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Hudut Kartallarımızın ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı bildirildi. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı"

-Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Suriye PKK Suriye Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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