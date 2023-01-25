MSB: Hudut hattında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerince Van'da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerince Van'da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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