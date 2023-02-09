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MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz.

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz.

MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz.

MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. Birlik Zamanı." - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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