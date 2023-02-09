MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. 3. Sayfa Haberleri MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. Birlik Zamanı." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› MSB: 'Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşlarımızın Ankara'ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyoruz. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.