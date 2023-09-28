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MSB: "(Hava Harekatları) Teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58...

3. Sayfa Haberleri

MSB: "(Hava Harekatları) Teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

MSB: "(Hava Harekatları) Teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edilmiş, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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