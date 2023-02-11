MSB: Hava araçlarıyla yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz 3. Sayfa Haberleri MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), depremden yaralı olarak kurtarılanların tahliyelerinin ve vatandaşlara yardımların hava araçlarıyla aralıksız şekilde devam ettiğini duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), depremden yaralı olarak kurtarılanların tahliyelerinin ve vatandaşlara yardımların hava araçlarıyla aralıksız şekilde devam ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava araçlarıyla aralıksız şekilde yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimize ait SH-70 Sea Hawk helikopterleri de deprem bölgesinde hız kesmeden yaralı vatandaşlarımızın hastaneye tahliyesini gerçekleştiriyor. Türkiye Tek Yürek " ifadeleri kullanıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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