Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Hava araçlarıyla yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz

3. Sayfa Haberleri

MSB: Hava araçlarıyla yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), depremden yaralı olarak kurtarılanların tahliyelerinin ve vatandaşlara yardımların hava araçlarıyla aralıksız şekilde devam ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), depremden yaralı olarak kurtarılanların tahliyelerinin ve vatandaşlara yardımların hava araçlarıyla aralıksız şekilde devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava araçlarıyla aralıksız şekilde yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimize ait SH-70 Sea Hawk helikopterleri de deprem bölgesinde hız kesmeden yaralı vatandaşlarımızın hastaneye tahliyesini gerçekleştiriyor. Türkiye Tek Yürek " ifadeleri kullanıldı.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title