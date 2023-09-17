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MSB: "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

3. Sayfa Haberleri

MSB: "Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

MSB: " Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Suriye Hatay 3. Sayfa Haberler

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