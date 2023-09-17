MSB: " Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA