MSB: "Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı" Milli Savunma Bakanlığı "Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı" dedi.

MSB: " Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı"

HATAY - Milli Savunma Bakanlığı " Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Depremin ilk gününden bu yana Hatay'da görev yapan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı.