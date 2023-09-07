MSB: "Harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, 24'ü son bir haftada...

MSB: "Harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, 24'ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir.