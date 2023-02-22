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MSB: "Halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarımız da görevde"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarımız da görevde'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarının da görevde olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) halk sağlığı için mobil laboratuvar araçlarının da görevde olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Tsk'nın deprem bölgesindeki mobil gıda laboratuvar araçları ile gıda ve suların analizini yaparak kullanılır durumda olup olmadığını denetlemeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı TSK 3. Sayfa Haberler

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