MSB, Göktürk-1 Uydusu ile Kıbrıs'taki Kardeşlerimizi Selamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları'nı ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından uzaydaki gözümüz Göktürk-1 Uydusu'ndan bir görüntü paylaştı. Uzaydan çekilmiş Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarının yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü'nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor. Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları'nı ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor." - ANKARA