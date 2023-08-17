MSB: "Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 179 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan bu şahıslardan 9'u FETÖ mensubu olmak üzere 13'ü terör örgütü üyesidir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." - ANKARA