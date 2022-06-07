MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/ Ypg'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fırat YPG PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› MSB: 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.' - Haberler

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