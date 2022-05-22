MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.