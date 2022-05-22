MSB: &quot;Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi&quot; - Haberler

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MSB: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 12 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Terörist, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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