MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - Haberler

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MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.'

MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saldırı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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