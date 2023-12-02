MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak" denildi.